طلب مناقشة لتعظيم استغلال الثروة المعدنية لتحقيق التنمية الاقتصادية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

استعرضت النائبة نهى أحمد زكي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، طلب مناقشة مقدم منها عن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وأشارت زكي، في طلبها، إلى أنه مع اتجاه الدولة نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خصوصًا أن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تُقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العملَ على حُسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي، ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مصر تتمتع بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة، والتي من أهمها الخامات الكربونية كالفحم، والخامات المشعة كاليورانيوم، والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، متابعةً: فخامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكل الأنشطة الاقتصادية.

وقالت البرلمانية: العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كل مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات تعد أمرًا حيويًّا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الثروة المعدنية في مصر هي خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة؛ مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، والألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل.. وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة؛ حيث تدخل في صناعات استراتيجية مهمة، من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى المعادن النفيسة؛ مثل الذهب والفضة والبلاتين، إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة والخامات الحراريات والسيراميك، وخامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ بإلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة، وأيضًا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق التنمية الصناعية.

ودعت الحكومة بإيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع المهم لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية، وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.

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