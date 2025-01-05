كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-1-2025، على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك تحذيرات من تعرض العديد من المناطق اليوم الأحد إلى أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الأحد 5-1-2025 يشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساءً إلى مناطق من: "الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ" على فترات متقطعة".

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-1-2025 على كافة المحافظات وهي كالآتي:

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 20

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

- السويس الصغرى 11 والعظمى 22

- العريش الصغرى 06 والعظمى 22

- طابا الصغرى 09 والعظمى 22

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

- الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 17

- العلمين الصغرى 08 والعظمى 16

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 17

- السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

- شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

- حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

- الفيوم الصغرى 06 والعظمى 20

- بني سويف الصغرى 05 والعظمى 20

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 20

- أسيوط الصغرى 04 والعظمى 20

- سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21

- قنا الصغرى 09 والعظمى 23

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

- الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22