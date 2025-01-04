الثقافة تطلق أبلكيشن توت للأطفال.. التفاصيل الكاملة ورابط التسجيل

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، التطبيق الإلكتروني "توت"، خلال افتتاح الدورة الثالثة لصالون الطفل المصري، الذي يحمل اسم الفنان على الرحمن نور الدين، بمسرح السامر.

وفي كلمته التي ألقاها الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، قال أن الإصدار التجريبي لموقع وتطبيق توت هو هدية وزارة الثقافة لأطفال مصر من قصور الثقافة، ويضم إصدارات متنوعة من مجلة قطر الندى وكتاب قطر الندى وكتب المركز القومي لثقافة الطفل، وسيتم إتاحة كتاب جديد للقراءة مجانا يوم الخميس من كل أسبوع.

وأضاف ناصف: من المقرر تزويد التطبيق بكتب باقي قطاعات وهيئات الوزارة خلال المرحلة الثانية من الإطلاق، إضافة إلى المسابقات التي سيتيحها، وخاصة مسابقة مصر تقرأ ومصر ترسم.

تطبيق توت هو تطبيق مخصص للأطفال تصدره وزارة الثقافة المصرية وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو تطبيق تفاعلي يحوي على إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية المخصصة للأطفال من كتب ومجلات بالإضافة إلي كتب قطاعات الوزارة وبعض دور النشر الخاصة علاوة على العديد من الأنشطة التفاعلية المختلفة من مسابقات تفاعلية في القراءة وكتابة الشعر والرسم والموسيقى والتكنولوجيا.

يحتوي التطبيق على العديد من المسابقات التفاعلية في المعلومات العامة مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم والكتب والفنون والرياضة والصحة والتكنولوجيا والإنترنت.

https://nonoapp.online/index.php#about

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