قائد قطار ينقذ طفلين من موت محقق على شريط السكة الحديد -تفاصيل الواقعة

كتب- محمد نصار:

كرم المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، محمد مصطفى بسيوني الحضري، قائد قطار 485، وعمرو السيد علام، ليقظتهم أثناء عملهم، مما كان له أبلغ الأثر في إنقاذ حياة طفلين في مدخل محطة شربين من الموت المحقق.

جاء ذلك بحضور عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، وكامل عبد المقصود، أمين صندوق النقابة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وسيد عبد اللطيف النائب الأول لرئيس النقابة.

ترجع الأحداث إلى الأسبوع الماضي عندما كان (ولد وبنت) يعبران السكة أثناء دخول القطار وشاهدهم قائد القطار عند دخول محطة شربين على القضبان ولم يتمكنا من العبور وفي حالة ارتباك لسماعهم سرينة القطار وارتكنوا لحضن الرصيف مما يضعهم في موقف عالق بين الرصيف والقطار.

وعلى الفور قام قائد القطار بالربط لتفادي اصطدام الأطفال وتمكن من الوقوف في آخر لحظة وتمكن من إنقاذهم.

ووعد عبد الفتاح فكري، النقابة العامة، بتكريمهم من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

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