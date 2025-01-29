مدبولي: كشف جديد بخليج السويس ينتج 5 آلاف برميل يوميا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك كشفًا جديدًا للزيت الخام في خليج السويس، حيث تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول، مما يفتح آفاقًا لمزيد من الاكتشافات بهذه المنطقة.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الكشف يعيد صياغة منطقة كانت تعتبر متقادمة، حيث كانت تحتوي على آبار قديمة بدأ إنتاجها يقل، موضحًا أن وجود هذا الكشف يفتح الأمل لاستكشافات أخرى في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الكشف الأولي أظهر احتياطات تقدر بحوالي 8 مليون برميل، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من 5 آلاف برميل يوميًا، مع احتمالية زيادة هذه الأرقام مع استكمال أعمال الاستكشاف.

وأشار "مدبولي" إلى أن هناك آلية واضحة لمتابعة أداء الشركات بعد عملية الطرح، ومراقبة العوائد التي تعود إلى الدولة من هذه العمليات، مشددًا على أنه في بعض الحالات لن يتم إنجاز أي صفقة طالما كانت العروض غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول، ومشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة وضمان تحقيق قيمة مضافة من هذه الطروحات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان