رئيس الوزراء: لم نصل لـ 18 مليون سائح في 2024.. ورغم ذلك فهي الأعلى في مصر

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قادرة على الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أو 2032.

وأضاف "مدبولي"، خلال أول اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة التي شكلتها الحكومة: أرقام السياحة العام الماضي 15.7 مليون سائح في 2024 وهو أعلى رقم وصلت إليه مصر، وكنا نستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح لولا الظروف الجيوسياسية التي تحيط بمصر.

وتابع رئيس الوزراء: مصر بسهولة شديدة وفي خلال عدد سنوات قليل يمكنها مضاعفة هذا الرقم، وإذا وضعنا مستهدف لـ 2030 أو 2032 أن نتجاوز 30 مليون سائح، فهو رقم قابل للتطبيق، ولا بد أن نعمل جميعًا على تحقيق هذا الرقم بوضع خطة مستهدفة بنهاية كل عام وصولًا إلى الـ 30 مليون سائح في المدة الإجمالية.

وقال رئيس الوزراء إن العائدات الدولاري وفق الرقم المعلن يجب أن تحقق 15.5 مليار دولار وذلك بافتراض أن متوسط إنفاق السائح في مصر بين 950 و1000 دولار، متابعًا: لكن العائدات "الدولارية" بتاع السياحة لا نراها في القطاع المصرفي المصري؟.

وأشار "مدبولي"، إلى أن حرية تداول العملة متاح، لكن الدولة بحاجة لأن ترى هذه الموارد الدولارية تدخل إليها خلال الفترة المقبلة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

وتستهدف هذه اللجان الاستشارية، تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

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