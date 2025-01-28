استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات.. وزير الري يتابع صيانة البوابات وخطة تطوير توزيع المياه

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل ٢٠٢٥ .

واستعرض سويلم موقف الأعمال الجارية والتي تستهدف إحلال وصيانة عدد ٧٠٦ بوابات؛ منها ٢٩٥ بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد ٢٠٠ بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، وعدد ٨٠ بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للري والصرف، وعدد ١٣١ بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري .

تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات ٢٠٢٥، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، بعدد ٣٣١ بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من أبريل ٢٠٢٥ .

وأكد سويلم أهمية صيانة وإحلال البوابات في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وتطبيق المناوبات على الترع؛ بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة إلى كل المنتفعين .

ووجه وزير الري بقيام مصلحة الري وقطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام بالمتابعة الدورية لأعمال صيانة وإحلال البوابات ومتابعة حالة البوابات التي تم صيانتها، والتأكد من الالتزام بالمناوبات وتنفيذها؛ خصوصًا على الترع التي تم نهو أعمال صيانة بها أو إحلال بواباتها .

ووجه سويلم بالإعداد لعقد دورة تدريبية لمهندسي الصيانة الوقائية بشأن آليات الصيانة والتعامل مع البوابات الكهربائية بالقناطر الفاصلة، مع إدراج بيانات صيانة البوابات بقاعدة بيانات المنشآت المائية المعدة لهذا الشأن؛ لإمكان المتابعة والحصر الدقيق للأعمال .















