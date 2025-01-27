إقبال كبير على أنشطة مكتبات مصر العامة بمعرض القاهرة للكتاب

كتب- محمد شاكر:

إقبال كبير تشهده مكتبات مصر العامة المشاركة في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد حاليا، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتشارك مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الدورة الـ56، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال 4 مكتبات متنقلة، موزعين في المعرض، وهما 2 مكتبة متنقلة تابعين للمكتبة الرئيسية بالدقي، ومكتبة الزاوية الحمراء، ومكتبة فرع الزيتون، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لرواد المعرض، وتقديم كافة الأنشطة للأطفال، بالإضافة إلى جناح رئيسي في صالة رقم 3، وجميع المقرات الخاصة بها في العمل تحرص على تقدم خدمات المكتبة العامة من استعارة كتب، وإعادة للكتب مجانا، وعمل كارنيهات للعضوية فورية، إلى جانب الأنشطة المجانية لروادها مثل الرسم والتلوين والخط والأشغال اليدوية والفنية وغيرها.

وتوافدت الأسر على أنشطة مكتبات مصر العامة في المعرض، للمشاركة فيها، والاستمتاع الورش والفعاليات المختلفة، التي تحرص على رفع وعي الأطفال، وتنمية مواهبهم المختلفة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: «اقرأ... في البدء كان الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 24 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار اسم العالم والمفكر الكبير الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد هذه الدولة نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المشاركة الدولية والمحلية، وتقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية، وكلاهما زيادة على الدورة الماضية، مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميًا.

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