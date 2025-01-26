اصطفاف شاحنات قوافل مساعدات تحيا مصر وبيت الزكاة الموجهة لغزة

كتب- محمد عبدالناصر:

اصطفت شاحنات صندوق تحيا مصر، وبيت الزكاة والصدقات، المتجهة إلى قطاع غزة في إطار توفير المساعدات الإنسانية والإغاثات التي توفرها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

تشمل المساعدات المقدمة شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف، وكميات كبيرة من المواد الغذائية الجافة والمعلبات والمياه المعدنية.

كما تتضمن القافلة، الملابس، والبطاطين، والسجاد، وأدوات النظافة، وحفاضات للأطفال وكبار السن، وأغذية خاصة بالأطفال.

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