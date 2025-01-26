وزيرة البيئة: مصر الثانية عربيًا في تمكين ملف المناخ وطنيًا

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة، احتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة الوطني تحت شعار " مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، الذي يوافق 27 يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء عزوز، نائبًا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وأعضاء اللجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير وعدد من قيادات وزارة البيئة بجهازيها، ولفيف من الإعلاميين ورواد العمل البيئي في مصر، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي "بيت القاهرة ".

وأكد الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، والذي يعكس الاهتمام الكبير على المستوى الوطني بقضايا البيئة، وخاصة من جانب الحكومة المصرية، مُقدمةً الشكر للحكومة على موافقتها على تخصيص هذا اليوم للاحتفال باليوم الوطني للبيئة الذي بدأ الاحتفال به رسميًا يوم 27 يناير 2019، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية على وضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها تحت محور الأمن القومي والسياسة الخارجية، ومنذ ذلك الحين لم تعد البيئة دربًا من دروب الرفاهية بل أصبحت ملفًا مهمًا يحظى باهتمام أطياف المجتمع كافة.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن تخصيص يوم وطني للبيئة كان حلمًا لكل العاملين في القطاع البيئي، ويتم الاحتفال به من خلال تنفيذ أنشطة بيئية متنوعة على مدار أسبوع يتضمن كل يوم فكرة جديدة يتم تناولها، مُشيرة إلى مبادرة 100 مليون شجرة التي تحظى باهتمام كبير خلال هذه الاتحتفالية، مُقدمةً الشكر للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير على جهودهم الكبيرة في هذا الملف.

وخلال الاحتفال، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، كشريك رئيسي لوزارة البيئة في عدد من الملفات البيئية سواء ملف المخلفات أو ملف التشجير الذي يحظى باهتمام خاص من جانبها، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، ورئيس لجنة دعم ملف التشجير، على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمي وممنهج لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن يوم البيئة الوطني تم اختيار الاحتفال به تزامنًا مع صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، لافتة إلى أن الفضل في اختيار يوم البيئة الوطني يرجع للدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة الذي قدم الفكرة ولاقت إعجاب وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء، مُشيرة إلى أن المكتب العربي كان يحتفل باليوم الوطني للبيئة بشكل غير رسمي على مدار 30 عامًا.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى حدثين مهمين شهدهما الشهر الماضي، يعززان علاقة تغير المناخ بالتحول الأخضر العادل، ففي ظل الالتزام بتقليل الانبعاثات التي يعد المتسبب الرئيسي فيها الدول المتقدمة، وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية المحددة، حصلت مصر على المركز الثاني عربيًا وشمال إفريقيًا في تقييم تقرير GERMAN WATCH والذي يعد تقييمًا لوضع ملف المناخ وطنيًا في 65 دولة، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى دول التقييم، وذلك في تحقيق هدف الطاقة الجديدة والمتجددة وسياسات المناخ المتسقة مع العمل على الأرض.

وأضافت أن مصر قدمت مؤخرًا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنًا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2024 في قطاع الطاقة وتخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 12%؜، حيث ثمنت الجهد الكبير المبذول من الخبراء للخروج بهذا التقرير في وقت قصير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي، لذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها على تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي في المحافظات المختلفة ومع مختلف فئات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدني وشباب وأكاديميين ونقابات، لضمان مشاركة مجتمعية فعالة وحقيقية في ملف البيئة الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الوطنية لتحقيق تحول أخضر والحفاظ على ثروات وكنوز مصر الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بجانب كونها مشروعًا لزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات المصرية فهي خطوة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغير المناخي.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة الخاصة باحتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2025 تحت شعار " مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصادي دائري وتحول أخضر عادل" والتي تعكس التعاون المثمر بين وزارات الدولة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن مشروع تشجير وزراعة الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبرى هو نموذج عملي يعبر عن الالتزام بتحقيق هذه الرؤية، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان لتنفيذ هذا المشروع.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ هذه المبادرة بأفضل شكل ممكن ونقدر الدور الكبير الذي يقوم به المحافظون ومسؤولو الزراعة لإنجاح هذا الجهد الوطني.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إطلاق الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير في المبادرة الرئاسية يعد خطوة مهمة لضمان أن تكون الجهود متكاملة ومنظمة مما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة.

كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه وفقًا للدليل الاسترشادي سيتم تكويد الأشجار التي سيتم زراعتها عن طريق مديريات الزراعة والمحافظات بعد الاستفادة من كل الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وفي ختام كلمتها، تقدمت الدكتورة منال عوض، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها ودعوتها الكريمة، كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية والمشاركين الذين يعملون بإخلاص لإنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو حديد، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني، الذي يوافق 27 يناير من كل عام، والذي تم إقراره كمناسبة رسمية منذ عام 2020 بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتعزيز العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور أيمن أبو حديد أن شعار يوم البيئة الوطني لهذا العام يعكس توجه الدولة نحو دعم جهود التشجير، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية، سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية المحلية.

وأشار "أبو حديد"، إلى أن الاحتفالية تتضمن مناقشة إحدى الخطوات التنفيذية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تمثل نقلة نوعية في العمل البيئي بمصر، حيث تتكامل جهود وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة مع الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف المبادرة، كما تم إعداد الدليل الاسترشادي للتشجير من قبل اللجنة الاسترشادية، وسيتم مناقشته خلال الفعاليات.

وأوضح أن التشجير يعد أداة فعالة في تحسين جودة الهواء، وتقليل الملوثات، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دوره في خفض درجات الحرارة، ومنع التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الفيضانات.

وشدد على أهمية زراعة الأشجار في المناطق الصناعية، وإنشاء أحزمة شجرية على الطرق السريعة، لما لها من دور في الحد من العواصف الرملية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن استراتيجية التشجير في مصر تراعي زراعة الأنواع التي تتحمل قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، مع توفير الدعم الحكومي وتعزيز دور المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن التشجير يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان والمجتمع.

واستعرض الدكتور أيمن أبو حديد، خلال كلمته، عددًا من المبادرات الدولية الناجحة في مجال التشجير ومكافحة التغيرات المناخية، ومنها مبادرة السعودية الخضراء ضمن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، والتي تشارك فيها مصر، فضلًا عن التجربة الهندية والتي نفذت برنامجًا طموحًا أسفر عن زراعة 50 مليون شجرة في يوم واحد، مما ساهم في تحسين جودة الهواء وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى الصين، التي أطلقت مبادرة "السور الأخضر العظيم" لمكافحة التصحر في المناطق الشمالية، مما ساهم في تحسين التربة، وكذلك كوريا الجنوبية، التي استعادت غاباتها بحلول السبعينيات من خلال برنامج حكومي شامل للتشجير، بالإضافة إلى البرازيل التي تعمل على منع إزالة الغابات ودعم مشاريع التشجير، والتجربة الكينية والتي عززت الوعي بأهمية التشجير وزرعت ملايين الأشجار لدعم المجتمعات المحلية، وخاصة النساء.

وأشار "أبو حديد"، إلى أن التجارب العالمية تؤكد أن التخطيط المستدام يجب أن يتماشى مع الاحتياجات البيئية المحلية، وأن إشراك المجتمع في المشروعات يضمن استدامتها، كما أن الشراكات بين الجهات المختلفة تعزز من نجاح المبادرات البيئية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في أن يكون يوم البيئة الوطني نقطة انطلاق لبرنامج متكامل ومستدام للتشجير في مصر، يسهم في تحسين البيئة المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

ويعد يوم البيئة الوطني فرصة عظيمة لإبراز جهود ودور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وتنميتها، وقد تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات، حيث تم عرض الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير الذي يتضمن المردود البيئي والاقتصادي والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كما تم فتح نقاش حول آليات تنفيذ محتويات الدليل الاسترشادي.

وعلى هامش الاحتفالية، وقعت وزارة البيئة، بروتوكولين للتعاون، الأول بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة بشأن رفع الوعي البيئي والتدريب وبناء القدرات والتأهيل المهني والتوظيف الأخضر وحماية البيئة حملات التشجير والتخلص من المخلفات وتدويرها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والسياحة البيئية.

البروتوكول الثاني تم توقيعه بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى التعاون في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات، والتأهيل المهني، والتوظيف الأخضر، وحماية البيئة، والتنوع البيولوجي والشجير، والتخلص من المخلفات وتدويرها، والحد من التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكل طوائف المجتمع وخاصة المرأة والشباب والأطفال والمزارعين والصيادين والحرفيين والمهنيين والحكوميين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية مثل البنوك.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة