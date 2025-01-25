محافظ القاهرة يشيد بدور رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن

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كتب- محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مديرية أمن القاهرة لتهنئة اللواء طارق راشد، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، وقيادات وأفراد الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية.

رافق محافظ القاهرة، خلال الزيارة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، تقديره الكبير لجهود رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدًا بدورهم الوطني في مكافحة الإرهاب والفساد، وفرض النظام والقانون بما يعزز الأمان للمواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة، أن ذكرى ملحمة أبطال الشرطة في عام 1952 ستظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية والعطاء وعمق الانتماء للوطن.

وأثنى محافظ القاهرة، على الدور البارز لرجال الشرطة في كل القطاعات، وما قدمه رجالها من تضحيات، وأرواح الشهداء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وثمن محافظ القاهرة، جهود مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور إبراهيم صابر، درع محافظة القاهرة، للواء طارق راشد، تقديرًا لجهود رجال الشرطة في خدمة الوطن.

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