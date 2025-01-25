"العمل": ورشة عمل لتوعية العمال بالحقوق والواجبات في الرياض -تفاصيل

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كتب- محمد أبو بكر:

نظَّمَ مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية، بإحدى الشركات بمدينة الدمام، التي تبعد نحو 450 كيلومترًا عن العاصمة الرياض.

توعية العمالة بحقوقهم وواجباتهم

هدفت الورشة، حسب بيان وزارة العمل، اليوم السبت، إلى توعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لنظام العمل السعودي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل مع "المكتب العمالي" في حال وقوع نزاعات مع أصحاب العمل.

وجاءت هذه الورشة بالتنسيق مع الشركة المستضيفة، وبحضور محمد عليان، رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف، الملحق العمالي؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج بضرورة تعزيز وعي العمالة بحقوقهم والتواصل معهم لمساعدتهم في مواجهة أي تحديات.

موضوعات الورشة والمناقشات

وشملت الورشة عدة موضوعات مهمة؛ منها:

الحقوق والواجبات في بيئة العمل.

آليات إنهاء علاقات العمل.

مكافآت نهاية الخدمة.

الدعاوى العمالية والإجراءات القانونية وطرق التقاضي.

دور مكتب التمثيل العمالي في دعم العمالة

وشهدت الورشة حوارًا مفتوحًا مع العمال؛ حيث استمع المسؤولون إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع العمل، وطالب العمال بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز التواصل المستمر.

وقام وفد مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة إلى مكتبَي عمل الدمام والخبر؛ لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين المكتب العمالي ومكتبَي العمل.

واستقبل الوفد منصور بن علي بن منصور، مدير مكتب عمل الخبر، ونائبه، ومدير التسوية الودية، بالإضافة إلى فيصل الخالدي، مدير مكتب عمل الدمام، ونائبه، ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.

واستعرض اللقاء الحلول الممكنة لضمان حقوق العمالة المصرية وتحسين بيئة العمل.

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