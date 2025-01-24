"الأسطورة تتكلم.. سميحة أيوب" في ندوة بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

شهدت قاعة "فكر وإبداع" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، ندوة بعنوان "الأسطورة تتكلم.. سميحة أيوب"، والتي تم تنظيمها في إطار محور "كاتب وكتاب".

وشارك في الندوة كل من الكاتب أيمن الحكيم، مؤلف السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب تحت عنوان "سميحة أيوب أسطورة المسرح العربي"، والصادر عن دار نهضة مصر، والناقد الفني محمد عبد الخالق، والناشرة نشوى الحوفي.

وبدأت الندوة بكلمة من الناشرة نشوى الحوفي، التي عبرت عن سعادتها بتقديم سيرة الفنانة سميحة أيوب هذا العام ضمن الإصدارات الجديدة في معرض الكتاب.

وأكدت أن سميحة أيوب حازت على احترام نقاد الفن والسياسيين بفضل قوتها الناعمة، ونجحت في أن تكون صوتًا مميزًا للمسرح المصري.

وأضافت "الحوفي" أنه عندما فكرت دار نهضة مصر في اختيار الكاتب الذي سيكتب سيرة الفنانة سميحة أيوب، كان لا بد من اختيار أيمن الحكيم، الذي سبق له كتابة سيرة الفنانة نادية لطفي في كتابه "اسمي بولا". وقالت إن الحكيم قام بالجلوس مع سميحة أيوب لأكثر من ستة أشهر ليكتب هذا الكتاب الذي يتناول سيرة سيدة المسرح المصري.

من جانبه، عبر الناقد الفني محمد عبدالخالق عن سعادته بالمشاركة في مناقشة الكتاب الذي يحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.

وأشار "عبّد الخالق" إلى أنها واحدة من القامات الكبيرة في المسرح العربي، وأن أيمن الحكيم هو أفضل من كتب سير الفنانين، فقد استطاع أن يرسم صورة كاملة للمجتمع في فترة معينة.

وأوضح عبدالخالق، أن الكتاب يتمتع بأسلوب سردي جميل وممتع، حيث يربط بين الفصول بسلاسة، معتمدًا على مشاعر الفنانة سميحة أيوب وأحاسيسها.

أما الكاتب أيمن الحكيم، فأعرب عن سعادته البالغة بكتابة سيرة سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب، التي تعد واحدة من رموز المرأة المصرية.

وأكد " الحكيم" على أنه لم يكن مجرد سيرة ذاتية، بل كان فرصة عظيمة للجلوس مع سميحة أيوب لساعات طويلة، ما منحه الفرصة للتعرف على العديد من التفاصيل حول حياتها المهنية والشخصية، مثل أول أجر حصلت عليه وأجرها أثناء توليها منصب مديرة المسرح القومي المصري لمدة 14 عامًا، بالإضافة إلى دورها في العديد من الأعمال الفنية في نفس الوقت. وقال إن أجرها كان 95 جنيها في تلك الفترة.

وأوضح أن سميحة أيوب هي سيدة عظيمة وأسطورة فنية، وأن مسيرتها الفنية التي امتدت لـ75 عامًا تجعلها أحد رموز الفن المصري، حيث كانت نجمة في الإذاعة والمسرح والسينما، ولها العديد من الأعمال التي لا حصر لها.

وأضاف أنه من بين المفاجآت التي كشفها في الكتاب أن سميحة أيوب كانت أول سيدة مصرية تُولد بطريقة قيصرية أثناء وجودها في بعثة خارجية بعد تعرضها لخطر شديد. وذكر أن لديها العديد من الحكايات المذهلة على الجانبين الإنساني والفني، وأنه يطمح لكتابة عمل آخر عنها حول "نظريات السعادة الزوجية"، حيث اعتبرها نموذجًا للزوجة المصرية التي تقدم نصائح وأفكارًا لكل سيدة.

وأشار الحكيم إلى أن الكتاب يضم صورًا جديدة لسميحة أيوب، وأكد أن الكتاب يليق بسيدة المسرح المصري ويعكس تقديره الكبير لها، مضيفًا أن الكتاب كتب بطريقة مختلفة عن المعتاد، وهو ما أكدت عليه الفنانة سميحة أيوب بشهادتها، حيث أبدت امتنانها للكتاب وتقديرها له.

وفي نهاية الندوة، شاركت الفنانة سميحة أيوب في المناقشة عبر مكالمة هاتفية، حيث أعربت عن أسفها لعدم قدرتها على الحضور بسبب تعرضها لوعكة صحية، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وأعربت عن سعادتها بنشر كتاب يتناول سيرتها الذاتية.

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