رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء في نص برقية التهنئة: إن احتفال مصر وشعبها بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، يُعد رسالة فخر واعتزاز وعرفان لكل رجال الشرطة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه الأبي، ومازالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن.

وتابع المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة الخالدة، يسعدني أن أتوجه لكم ولرجال الشرطة البواسل بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والسداد، وأن يوفقكم في رسالتكم السامية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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