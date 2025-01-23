وزير العمل يعتمد صرف 2.3 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، صرف تعويضات جديدة بقيمة 2 مليون و300 ألف جنيه، مخصصة لـ 43 عاملًا من 8 محافظات، تعرضوا لحوادث أثناء العمل.

تأتي هذه المبالغ ضمن بند المنح المستحدثة لمواجهة الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة.

تفاصيل تعويضات العمالة غير المنتظمة

جاءت تفاصيل التعويضات الممنوحة للعمالة غير المنتظمة، كما يلي:

1- حادث انفجار ماسورة غاز بالخانكة (محافظة القليوبية):

- 400 ألف جنيه لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

- 120 ألف جنيه لـ 6 مصابين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

2- محافظة الشرقية:

- 200 ألف جنيه لأسرة عامل متوفى.

- 120 ألف جنيه لـ 6 مصابين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

3- محافظة الدقهلية:

- 200 ألف جنيه لأسرة عامل متوفى.

- 440 ألف جنيه لـ 22 مصابًا، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

- 800 ألف جنيه لأسر عمال متوفين في محافظات القاهرة، قنا، المنيا، والغربية، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

- 20 ألف جنيه لعامل مصاب في محافظة أسوان.

توجيهات الوزير بشأن العمالة غير المنتظمة

أكد الوزير، أن الوزارة تُولي أهمية كبيرة لملف العمالة غير المنتظمة، وتعمل على تقديم جميع أشكال الدعم والحماية لهذه الفئة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة ودعم مستمر للعمالة غير المنتظمة.

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