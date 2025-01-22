لأول مرة.. "الفاو" تشارك في معرض زهور الربيع خلال نسخته الـ93

وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية

كتب-عمرو صالح:

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 أولى اجتماعاتها بحضور ممثلى الهيئات المشاركة في المعرض ومسئولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، الأربعاء، تم الإعلان رسميا عن اشتراك "الفاو" في تنظيم المعرض هذا العام .إذ تعد أول مرة تشارك فيها المنظمة بالمعرض المزمع إقامته في ابريل القادم.

وخلال الاجتماع وجهت اللجنة الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يولى المعرض اهتماما كبيرا ويسعى لجعله معرضا دوليا وإعادته لسابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه.

وناقشت اللجنة مع مسئولي الفاو التطور الذي سوف يشهده المعرض هذا العام وما يجرى حاليا في المتحف الزراعي من أعمال تجميل وتشجير وازالة المخلفات حتى يكون جاهزا لإقامة هذا الحدث الهام واستقبال العارضين على مساحات شاسعة وتسهيل دخول الزائرين إلى المعرض

وبحثت اللجنة تسهيل إجراءات اشتراك العارضين حيث تتطلع الوزارة إلى إنضمام أكبر عدد إلى المعرض من منتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

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