أجواء دافئة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

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