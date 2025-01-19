فاتورة كهرباء يناير 2025.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاكك

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور لها على "فيسبوك"، عن خطوات يجب على المشتركين اتباعها على مستوى جميع فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2025، برقم عداد الكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، مع بدء أول أيام الشهر؛ لإجراء عملية استعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

وينشر "مصراوي" كيفية الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر يناير 2025 برقم العداد، حسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، في ما يلي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2025

الخطوة الأولى:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الخطوة الثانية:

- تتم من خلال الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

- تتم من خلال الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها (العنوان بالكامل- المحافظة) التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة:

- تتم من خلال تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة السادسة:

- تتم من خلال كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

- تتم من خلال الضغط على زر الاستعلام.

خطة تركيب عدادات مسبقة الدفع

وتنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة موسعة لتركيب عدادات حديثة مسبقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء؛ سواء أكانت كودية أم ذكية، بدلًا من العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة.

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