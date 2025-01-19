بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ملفات قطاعي السياحة والطيران

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، جلسته العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، تتعلق بخطة دعم وتطوير قطاع الطيران، وتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

كما يناقش الشيوخ طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.