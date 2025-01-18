تنويه جوي.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة بسبب هذه الظواهر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة بسبب هذه ا

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا جويًا بشأن حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة يومي الأحد 19 والاثنين 20 يناير 2025.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40 كم/ ساعة) وارتفاع الأمواج (2 :3.5 متر).

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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