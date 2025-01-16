تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات

كتب- محمد أبو بكر:

أقر قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 49 التي تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحانات في أي مرحلة تعليمية.

وبحسب التعديلات، يشترط أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وتمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل اللجنة المشتركة، حيث تنص التعديلات على أنه يمكن للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، وهذه الأيام لا تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية.

ومن الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الإجازة أن يكون الامتحان فعليًا خلال فترة الإجازة، مع حذف الشرطين الثاني والثالث اللذين كانا يشترطان اجتياز الامتحان قبل منح الإجازة، ويُعتبر الامتحان أمرًا لاحقًا على الإجازة وليس شرطًا مسبقًا.

المادة قبل التعديل

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

نص المادة كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3. اجتياز الامتحان بنجاح.

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