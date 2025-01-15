حالة الطقس اليوم الأربعاء: تحذير من الشبورة الصباحية (بيان بالدرجات)

البكالوريا المصرية.. وزير الصحة يكشف عن رأيه في النظام الجديد

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ـ والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ـ والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 11

دمياط 21 12

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 23 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 01

كاترين 16 01-

الطور 23 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 12

الغردقة 27 13

سفاجا 26 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 25 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 10

قنا 28 11

الأقصر 29 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 29 09

أبوسمبل 28 13