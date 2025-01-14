أحمد موسى: أحمد المنصور "إرهابي".. ووالده تبرأ منه

كتب- حسن مرسي:

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على "الإرهابي الهارب" أحمد المنصور، على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها مصر.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" إن المنصور يحاول تشويه صورة مصر وتزييف الحقائق، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، خاصة سوريا الشقيقة، بل تدعم دائمًا الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكشف موسى عن تصريحات والد الإرهابي المنصور الذي أعلن تبرؤه الكامل من ابنه وأفعاله، مؤكدًا أن ابنه خان دينه ووطنه، وأن تصرفاته لا تمثل الأسرة المصرية.

وأكد موسى أن المنصور وعلاء عبد الباقي انضموا إلى ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" وتقاربا من الجولاني، مشيرًا إلى أن تركيا تستغل الأوضاع في سوريا لدعم الميليشيات المتطرفة.

ودعا موسى إلى ضرورة أن يكون القرار السوري بيد الشعب السوري دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن الوضع في شمال سوريا يشهد حالة من الغضب الشعبي، حيث نظم مواطنون سوريون مظاهرات حاشدة للمطالبة بطرد القوات التركية من المنطقة.

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