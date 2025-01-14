تنويه جوي بشأن طقس الأربعاء.. تحذير من شبورة كثيفة تصل حد الضباب

كتب- محمد شاكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه عاجل أصدرته مساء الثلاثاء، من الشبورة الجوية غدا الأربعاء.

وقالت الهيئة في البيان: اعتبارًا من غد الأربعاء ١٥ يناير وحتى الخميس ١٦ يناير، من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يُرجى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة.



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