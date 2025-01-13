رئيس "النواب" عن مراقبة مواقع التواصل: أرجو التزام الدقة بشأن أخبار "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بشأن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، عن إخضاع الاتصالات السلكية واللا سلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة بقانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالي: في بداية هذه الجلسة أود أن أتناول ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، يوم أمس؛ بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، ولقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ؛ إلا أنها قد تسهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع؛ وهي أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرًا متاحًا على نطاق واسع؛ وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف رئيس "النواب": فالمراقبة وفقًا للقانون لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر؛ لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.

وتابع جبالي: ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وَفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.

وأضاف رئيس البرلمان: وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام؛ فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما لها من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملةً، بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام كما هو معروف يجب أن يظل مرشدًا حقيقيًّا للجمهور، لا أن يكون محكومًا فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعًا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يُسهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام.

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