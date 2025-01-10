نشرة التوك شو| حزمة جديدة مرتقبة من الحماية الاجتماعية وتعليق التعليم على إدراج التربية الدينية ضمن مجموع "البكالوريا"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث التعليم يكشف تفاصيل نظام "البكالوريا" الجديد: فرص متعددة وتقليل الضغط

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أوضح زلطة أن هناك تساؤلات عديدة حول رضا الناس عن النظام الحالي، ومدى الضغط النفسي الذي يشعر به الطلاب نتيجة لذلك.

هاني توفيق: الدعم النقدي يلائم المواطن المصري

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الدعم النقدي يعتبر خيارًا ملائمًا للمواطن المصري، حيث يسهم في خلق حالة من الحراك في السوق.

خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أشار توفيق إلى وجود تخوفات ملحوظة من التحول إلى نظام الدعم النقدي، لكنه أبدى ثقته في قدرة المواطن المصري على التكيف مع هذا النظام.

أستاذ باطنة: الفيروس المنتشر في الصين قديم ويشهد تحورات طبيعية

أكد الدكتور أحمد مؤنس، أستاذ الباطنة، أن الفيروس الذي ينتشر حاليًا في الصين ليس جديدًا، بل ظهر قبل 21 عامًا، وقد يكون قد أصاب العديد من الأشخاص على مر السنين.

وأوضح مؤنس، خلال حواره في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة "ام بي سي مصر"، أن الفيروسات تميل إلى التحور، حيث أن عدم تحورها قد يؤدي إلى موتها.

أين الأجهزة الرقابية؟.. مصطفى بكري: ليه كيلو الأرز يوصل 34 جنيه؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك إجراءات جديدة بشأن زيادة الرواتب، معلقا “عاوز أقول لكم متقلقوش على البلد، وخلال 6 شهور هنقدر نوفر 1.5 مليار دولار شهريا من تقليل استيراد الغاز وباقي السلع”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتعجب من إرتفاع اسعار الأرز بنسبة 12%، معلقا “ليه كيلو الأرز أصبح سعره يتراوح ما بين 32 جنيه حتى 34 جنيه؟.. فين الأجهزة الرقابية عشان تاخد إجراءات عنيفة ضد هؤلاء؟، هو كل واحد هيغلي على مزاجه”

ياسمين عز: مش لازم تطلبي فلوس من جوزك.. ده حقك علميًا وطبيًا وأدبيًا

استهلت الإعلامية ياسمين عز حلقة برنامجها "كلام الناس" بتسليط الضوء على العلاقات الزوجية والمال، حيث قالت: "فاكرة يا روح قلبي السنة اللي فاتت، لما قلت لك ما تطلعيش من جوزك فلوس ثلاث مرات في اليوم، دا كان عشان مصلحتك من حبي ليكي وحرصي عليك".

وأضافت ياسمين خلال برنامجها الذي يُبث على قناة "أم بي سي مصر"، أن النساء لا يجب أن يطلبن المال من أزواجهن، مشيرة إلى أن ذلك ليس ضروريًا، بل هو حقهن علميًا وطبياً وأدبياً،"ما تطلبيش من جوزك فلوس لأنك مش مضطرة تطلبي أصلا ده حقك علميا وطبيا وأدبيا حطي إيدك في البنطلون وخدي اللي انتي عايزاه".

متحدث الحكومة: دراسة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هل الفيروس الرئوي المنتشر يدعو للقلق؟.. أستاذ أمراض صدرية يُجيب

أكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن فيروس "إتش إم بي في" الذي انتشر مؤخرًا في بعض الدول، يُعتبر فيروسًا جديدًا نسبيًا ظهر لأول مرة في بداية القرن الواحد والعشرين، لكن الإصابات به تعتبر خفيفة جدًا في الغالب.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب قصر العيني، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، أن الإصابات بهذا الفيروس تظهر غالبًا على شكل أعراض مشابهة لنزلات البرد أو الإنفلونزا، مثل الرشح، الزكام، والصداع، مع بعض الأعراض الخفيفة مثل الكحة التي لا تستمر لفترة طويلة.

نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل المشروع القومي لمواجهة الشائعات

كشف النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن تفاصيل مشروع قومي يهدف إلى مواجهة الشائعات من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من هيمنة السوشيال ميديا.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح سعدة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول هو إنشاء مركز لمكافحة الشائعات داخل نقابة الإعلاميين.