"الصحة": قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الأطباء والمرضى، وذلك لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور المصري.

وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون الجديد يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، ويجرم أي اعتداء على الأطقم الطبية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة، لدراسة جميع ما يتعلق بالقانون من ملاحظات تمت إثارتها الفترة الماضية.

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