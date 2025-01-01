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حسام موافي: كنت أرغب في دخول كلية حقوق.. وخلاف مع والدي سبب التحاقي بـ "طب"

08:30 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن رفض التحاقه بالسلك القضائي قبل دخوله بمجال الطب، رغم حبه الشديد لهذا المجال.

وقال موافي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن رغبته الأولى بعد مرحلة الثانوية العامة كانت الالتحاق بكلية الحقوق.

وأضاف موافي، قائلاً: «أبويا قالي لو انت كتبت كلية الحقوق في الرغبات؛ "ما تدخلش البيت ده تاني، ونصحني بدخول كلية الطب".

وتابع موافي: «أبويا رفض دخولي كلية الحقوق وقالي انت شخصية انفعالية مش هتنفع في سلك القضاء، ونصيحته لي كانت في محلها».

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