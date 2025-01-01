رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، إن قناة السويس فقدت 70 % من الإيرادات خلال 2024 نتيجة التحديات الخارجية والتي أثرت على عمل القناة بشكل مباشر.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عام 2024 كان به العديد من التحديات الداخلية والخارجية والحمد الله تجاوزنا هذه التحديات الصعبة.

وأشار مدبولي أن الدولة كان عليها التزامات بحوالي 39 مليار دولار ونجحت الدولة في سدادها بالكامل لافتًا إلى أن العام الحالي الالتزامات أقل بكثير.

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