لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس

04:12 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، إن قناة السويس فقدت 70 % من الإيرادات خلال 2024 نتيجة التحديات الخارجية والتي أثرت على عمل القناة بشكل مباشر.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عام 2024 كان به العديد من التحديات الداخلية والخارجية والحمد الله تجاوزنا هذه التحديات الصعبة.

وأشار مدبولي أن الدولة كان عليها التزامات بحوالي 39 مليار دولار ونجحت الدولة في سدادها بالكامل لافتًا إلى أن العام الحالي الالتزامات أقل بكثير.

اقرأ أيضا:

الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي

هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين

عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل

صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوى الطماطم

الدكتور مصطفى مدبولي قناة السويس إيرادات قناة السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفض برلماني للتصريحات المغلوطة بشأن "المسؤولية الطبية".. ومطالب بإلغاء اجتماع عمومية "الأطباء"

إعلان

إعلان

بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي