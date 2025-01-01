زعيم الأغلبية يتعهَّد بالاستجابة لطلبات النقابات خلال مناقشات "المسؤولية الطبية"

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية.

ويشارك في الاجتماع الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسك الحزب بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ تلبية لمطالب الأطباء.

ونوه القصبي بأن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية؛ خصوصًا حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون؛ لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدًا بنهج مجلس النواب في الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعًا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والأطباء.

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