أبرزها التقزم.. الجيزة: تنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فعاليات تنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس.

وبحسب بيان "الجيزة"، فإن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس هي "الأنيميا، والتقزم، والسمنة، والنحافة".

وتم توقيع الكشف الطبي علي الطلاب بالمرحلة الابتدائية من خلال مديرية الشئون الصحية في جميع مدارس الجيزة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي.