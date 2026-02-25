مباريات الأمس
موعد مباراة إياب باريس سان جيرمان وموناكو في دوري الأبطال والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 25/02/2026
  • عرض 3 صورة
    باريس سان جيرمان
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (5)

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره موناكو اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب بارك دي برانس.


وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".


وجدير بالذكر أن انتهت مباراة باريس سان جيرمان و موناكو بفوز باريس بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

