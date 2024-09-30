أمطار وحرارة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه يسود الساعات القادمة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة"، من أن حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط اليوم، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم / ساعة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر.