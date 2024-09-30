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BBC

أمواج بارتفاع 4 أمتار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

12:00 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024
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    الأمواج تحطم المراكب
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    الأمواج تحطم المراكب
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    الأمواج تحطم المراكب
  • عرض 4 صورة
    الأمواج تحطم المراكب

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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 33 و32 درجة، وتصل لـ 28 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 33 و38 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتصل سرعات الرياح لـ 70 كيلو متر في الساعى وارتفاع الأمواج يصل لـ 4 أمتار.

وجاءت حالة الطقس على النحو التالي:

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ارتفاع الأمواج أمواج البحر الأرصاد الرياح
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