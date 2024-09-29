الكيلو بـ ـ210 جنيهات.. أماكن "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة- فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" إطلاق مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، بالشراكة مع شركة "القيصر" لتوفير اللحوم البلدي والمجمدة بجودة عالية وبأسعار تناسب الجميع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة.

وتواصل المؤسسة، لليوم الثاني على التوالي، تقديم اللحوم والدواجن للمواطنين عبر منافذ وشوادر متعددة في محافظات الجمهورية، ضمن جهود المؤسسة لدعم الأسر المصرية في مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير سلع غذائية أساسية بخصومات ملموسة.

منافذ متحركة في الإسماعيلية

تم افتتاح عدد من المنافذ في محافظة الإسماعيلية لبيع اللحوم والدواجن بأسعار ميسرة؛ حيث توجد الشوادر في عدة مواقع رئيسية:

الشارع التجاري بجوار مسجد بدر.

شارع سنترال الإسماعيلية بجوار مسجد الحفني.

منفذ مزرعة القيصر على طريق الصالحية.

أسعار اللحوم

- اللحم البلدي يباع بسعر 310 جنيهات للكيلو.

- اللحم المستورد المجمد يباع بسعر 210 جنيهات للكيلو.

منافذ متحركة في القاهرة

تم تشغيل الثلاجات المتنقلة لبيع اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة في عدة مناطق بمحافظة القاهرة؛ منها:

ميدان الخلفاوي.

السيدة خديجة.

شريف.

الساحل.

المنيب.

أرض اللواء.

شارع ترعة الزمر.

بجوار قسم شرطة إمبابة.

أمام مدرسة أحمد عرابي.