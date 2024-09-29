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بالرقم القومي.. نتيجة تسكين طلاب النقل بالمدن الجامعية بالأزهر 2025

04:13 م الأحد 29 سبتمبر 2024

جامعة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أتاحت جامعة الأزهر، نتيجة التسكين بالمدن الجامعية لطلاب النقل للعام الجامعي الحالي.

ويمكن لطلاب النقل بجامعة الأزهر الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال رقم الجلوس، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

كان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وافق على فتح باب "تعديل الترشيح" بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم.

وأهاب الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن يلتزموا بالموعد المحدد؛ حرصًا على مصلحتهم واستقرار العملية التعليمية.

جامعة الأزهر المدن الجامعية الرقم القومي
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