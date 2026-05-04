وفاة أستاذ بأصول طنطا.. وشيخ الأزهر ينعاه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:04 م 04/05/2026 تعديل في 11:05 م

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

نعى فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، العالم الجليل الدكتور عبد الله الشاذلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين طنطا، والذي وافته المنية بعد رحلة عطاءٍ لم يدّخر فيها جهدًا في طلب العلم ونشره، وترسيخ المنهج الأزهري؛ فكان نعمَ المعلم والأستاذ، وقد ترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلم والباحثين.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل، وإلى أصدقائه من الأساتذة، وإلى طلابه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعَيْن له يوم القيامة، وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

شيخ الأزهر جامعة الأزهر وفاة أستاذ بكلية أصول الدين بطنطا

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
