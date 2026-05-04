نعى فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، العالم الجليل الدكتور عبد الله الشاذلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين طنطا، والذي وافته المنية بعد رحلة عطاءٍ لم يدّخر فيها جهدًا في طلب العلم ونشره، وترسيخ المنهج الأزهري؛ فكان نعمَ المعلم والأستاذ، وقد ترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلم والباحثين.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل، وإلى أصدقائه من الأساتذة، وإلى طلابه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعَيْن له يوم القيامة، وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.