بنسبة تصل لـ 70%.. نقيب الفلاحين يكشف موعد تراجع أسعار الطماطم

كتب- عمرو صالح:

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم ستتراجع بنسبة تصل إلى 70% عن سعرها الحالي.

وأوضح نقيب الفلاحين، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، يرجع زيادة تكلفة زراعتها، حيث شهدت أسعار التقاوي والري وحرث الأرض قفزات متتالية في الآونة الأخيرة مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم خلال العروة الحالية.

وأشار إلى أن ما تم زراعته العام الحالي بلغ حوالي 150 ألف فدان طماطم من أصل 200 ألف فدان، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال موسم الصيف الحالي التي تسبب في تلف جزء كبير من المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك الأمر الذي أدى لحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

وشهدت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أسعارها إذ وصل سعر الكيلو منها لـ50 جنيه في بعض المناطق.