مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2024/2025

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

الموافقة على تقرير الخطة والموازنة

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي، وما تضمنه من توصيات، مع مطالبة الحكومة بضرورة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ووافق الأعضاء، على حساب ختامي موازنة مجلس النواب، عن العام المالي 2024/2025.

وتضمنت الموافقات الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي.

وكان أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عن موافقة حزب مستقبل وطن على تقرير اللجنة المشتركة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأكد "عبد الجواد"، أن تقييم الحساب الختامي يجب أن ينطلق من نظرة شمولية تراعي التحديات الاستثنائية التي واجهتها الدولة المصرية خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أن الحساب الختامي ليس مجرد جداول صماء، بل هو "فاتورة" تعكس مواقف الدولة المصرية الراسخة وبناء مؤسساتها في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

وأشار إلى فخر الحزب بقدرة الدولة على اتخاذ مواقف سيادية مستقلة رغم الضغوط الاقتصادية، معتبرًا أن النتائج الرقمية المحققة -ومنها تحقيق نمو بنسبة 4.4% وفائض أولي قدره 629 مليار جنيه- هي أرقام جيدة تعكس إدارة جيدة للمال العام في أوقات غير عادية.

وشدد على أن مستقبل وطن لديه العديد من الملاحظات على الأداء الحكومي، مؤكدًا التزامه باستخدام كافة الأدوات الرقابية لتصحيح السلبيات بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية.

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن 5 توصيات للحكومة، شملت إدارة الفائض الأولي ليكون أداة لتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة وخفض خدمة الدين، وتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات دون فرض أعباء إضافية ترهق الاقتصاد، وتحويل زيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن، وتعزيز مساهمته التي وصلت إلى 60% من إجمالي الاستثمارات، ومعالجة المشكلات الهيكلية بين قطاعات الدولة، خاصة البترول والكهرباء، بشكل جذري.

وشدد على أن المسؤولية تفرض على الجميع تطوير الأداء وتقديم رؤى اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الذي وصفه بأنه "أصل الحكاية" وهدف عملية الإصلاح الشاملة.