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أول تعليق لرئيس الوزراء بشأن الهجوم السيبراني على لبنان

04:47 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي ما حدث في لبنان في ما يخص الاختراقات التي كانت موجودة، ومعرفة ما حدث بالضبط؛ بحيث أن تأخذ الدولة دروسًا مستفادة، ويتم تأمين الدولة بأقصى قدر ممكن بحيث تكون قادرةً على التعامل مع مثل هذه الهجمات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن هذا الموضوع أصبح جزءًا من الحروب التي تشن على مستوى العالم، وأعتى الدول تكنولوجيا وتطورًا ليست مؤمنة تمامًا من هذه الهجمات، وتابعنا خلال الفترة السابقة هجمات حدثت منذ فترة مشابهة لذلك، مثلما حدث شلل مؤخرًا في بعض المطارات.

وتابع رئيس الوزراء: الحكومة كان كل شغلها الشاغل أمس هو بحث هذا الملف وتجنيب الدولة التعرض له.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الهجوم السيبراني على لبنان لبنان
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