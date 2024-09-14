انخفاض الحرارة ورياح.. تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيانها: من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من اليوم السبت 14 سبتمبر وحتى الخميس 19 سبتمبر انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يشهد الطقس، نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء خلال فترات متقطعة و شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية

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