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BBC

انخفاض الحرارة ورياح.. تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

09:00 ص السبت 14 سبتمبر 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيانها: من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من اليوم السبت 14 سبتمبر وحتى الخميس 19 سبتمبر انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يشهد الطقس، نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء خلال فترات متقطعة و شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية

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