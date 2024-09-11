طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر حالة الطقس خلال الساعات القادمة بأجواء شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية؛ مما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت "الهيئة"، أن درجات الحرارة سجلت ما يلي:

- القاهرة 40 درجة.

- برج العرب 40 درجة.

- سوهاج 40 درجة.

- الأقصر 41 درجة.

- أسوان 42 درجة.

وأشارت إلى أن السحب المتوسطة، تؤثر على مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار.