إعلان

BBC

طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب

06:36 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    تعرف على حالة الطقس في أسوان (4)
  • عرض 7 صورة
    تعرف على حالة الطقس في أسوان (1)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (4)
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر حالة الطقس خلال الساعات القادمة بأجواء شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية؛ مما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت "الهيئة"، أن درجات الحرارة سجلت ما يلي:

- القاهرة 40 درجة.

- برج العرب 40 درجة.

- سوهاج 40 درجة.

- الأقصر 41 درجة.

- أسوان 42 درجة.

وأشارت إلى أن السحب المتوسطة، تؤثر على مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تشريعية النواب" توافق على مقترح "المحامين" بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية

إعلان

إعلان

لا مساس بحصة مصر.. توضيح عاجل من "مدبولي" بشأن منجم السكري
طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب