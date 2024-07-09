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نقيب الصحفيين: رفع قيمة الجوائز العامة بنقابة الصحفيين لـ 50 ألف جنيه

08:58 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفع قيمة الجوائز العامة التي تمنحها نقابة الصحفيين لأعضائها لـ 50 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

وأوضح البلشي خلال كلمته بحفل جوائز الصحافة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع قيمة الجائزة لم قرارا سهلا على نقابة الصحفيين، موجها بالشكر والتحية لكافة الجهات التي ساهمت في ذلك القرار.

ووجه نقيب الصحفيين التحية لوجود أكثر من 5 نقباء سابقين يتعاونون مع المجلس الحالي للنقابة ويشكلون مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين رفع قيمة الجوائز نقابة الصحفيين
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