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التنمية البشرية والصناعة.. مدبولي يكشف موعد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين

06:09 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسبوع المقبل سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين وهما "المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية"، و"المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية"، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله، أن "الملفين في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية".

وتابع: "هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف".

الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية اجتماع للمجموعتين الوزاريتين مدبولي خلال مؤتمر صحفي
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