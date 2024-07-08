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شيخ الأزهر يغادر تايلاند متوجها إلى إندونيسيا

07:00 م الإثنين 08 يوليو 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، ظهر اليوم الإثنين، مملكة تايلاند متوجهًا إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى زيارة رسميَّة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر فى إندونيسيا عددًا من المسئولين، في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، و برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، معروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والقيادات الدينية، كما تتضمن الزيارة العديد من الفعاليات التي تستهدف تعزيز التواصل مع كافَّة مكونات المجتمع الإندونيسى.

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