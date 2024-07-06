عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية

كتب-عمرو صالح:

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن ما يجري في الضفة الغربية يوازي الخطورة التي تتعرض لها غزة اليوم، لأن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي لاتزال محتلة حتى الآن، حتى تتوسع إسرائيل وتحكم هذه الأراضي من النهر حتى البحر، موضحا أن العدوان مختلف بكل أنواع، سواء في الضفة الغربية أو في القدس.

أوضح «موسى» مع الإعلامية أمل الحناوي خلال لقائه ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسوء إدارته وتجاهل القانون الدولي في مسار الاحتلال الإسرائيلي كان لم يكن 7 أكتوبر ، لأن الحركة كانت نحو تمكين إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي.

أوضح أن هناك دول قادرة وفاهمة وتركت إسرائيل تعمق احتلالها للضفة الغربية باختراق وإهمال لاتفاقية «أوسلو» وهي اتفاقية وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية أنه لايحق لها احتلال الأراضي، وأصبحت تخرقها ببناء الأستيطان ونسف القرى الفلسطينية وطرد مواطنيها وإبادة الحياة بأكملها.

اقرأ أيضا:

مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة



المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص



