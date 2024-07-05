صوته لازم يبقى مسموع.. توجيه عاجل من محافظ الجيزة الجديد بشأن حل مشكلات المواطن

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في إهتماماته، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلًا " المواطن صوته لازم يبقى مسموع ويستجاب لشكواه".

وأضاف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أنه على دراية كاملة بجميع مشاكل المحافظة، ويسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

وحدد محافظ الجيزة، خلال لقاءه الأول مع رؤساء الأحياء والمراكز مبادئه فى العمل، بالانضباط والالتزام والشفافية، مطالبهم بتطبيق القانون دون خوف أو تردد قائلًا "القانون يطبق على الجميع".

وخلال اللقاء، حرص "النجار"، على عرض رؤيته لإدارة العمل بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية؛ لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن هناك تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم، قائلًا " مطلوب منكم مجهود مضاعف وفكر غير تقليدي ".

وقال محافظ الجيزة، إن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى إسترداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، ومنع مخالفات البناء.

ووجه المحافظ، خلال الإجتماع، بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصة بالبنية التحتية، والإهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد إستهلاك الكهرباء والتصدي للِاشغالات والتعديات، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

اجتماع المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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