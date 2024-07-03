وزيرة التضامن: أحلم بخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر والعوز

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حلف اليمين كوزيرة في 3 يوليو هو يوم تاريخي للسيدات وله دلالات كبيرة، موجهة الشكر لوزيرة التضامن السابقة نيفين القباج على مجهوداتها خلال فترة عملها بالوزارة على مدار السنوات الماضية، ومن قبلها الدكتورة غادة والي، مضيفة "المهم الآن البناء على ما سبق من عمل الوزراء".

وأوضحت "مرسي"، خلال لقاء خاص لها مع الإعلامية لما جبريل، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم استكمال ملفات الفئات الأولى بالرعاية وحياة كريمة وملفات تكافل وكرامة والتأكد من أن الدعم والتمويل يصلح لجميع المستحقين، مشددة على أنه سيتم دراسة الأولويات، حيث تحلم بإخراج أسر من دائرة الفقر والعوز، وسيتم دراسة ذلك والفرص المتاحة اقتصاديًا والمشروعات التي ستساعد في ذلك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أعداد كبيرة في تكافل وكرامة، ولكن الهدف الأسمى هو أن لا يكون هناك جيل وراء جيل يعتمد على الإعانة المادية أو الدعم أو الضمانات المادية، ولكن لابد وأن يحلموا بتدريب ومهنة وعمل، متابعة: «الحكومة متناغمة وهناك تعاون بين الوزراء، ويتم العمل كفريق عمل كبير وهناك تعاون وشراكة»، مشيرة إلى أن المهم ملف المسنين ودور الرعاية والحضانات.

واختتمت "الوزيرة": لن أستطيع ترك نساء مصر، وسأستمر في دعمهن وخدمتهن بطرق مختلفة عن طريق الوزارة وملفاتها، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أضاف لها الكثير من خلال المعرفة والعمل.

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