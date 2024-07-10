تطوير مدرسة بـ15 مليون جنيه.. تفاصيل تفقد محافظ الجيزة لمنشأة القناطر

من "ماحدش شايفنا" إلى مكتب الوزير.. وزير العمل يستقبل عاملَين من العمالة

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.

وبدأ "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتى تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15 مليون جنيه ويضم 12 فصل ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية التوسع فى إنشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة؛ لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة، إلى جانب أهمية إضافة مباني جديدة للمدارس الحالية؛ لتحقيق أقصي استفادة منها، لافتًا إلى أن العام الدراسي القادم سوف يشهد دخول مدارس جديدة بجميع قطاعات المحافظة.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر؛ لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين، والحد من حوادث المعديات، والحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم "المحافظ"، جولته الميدانية، بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق 19 ببرقاش بطول 5 كم.

ووجه المحافظ، برفع معدلات أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.

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