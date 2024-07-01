ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام

دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل الموافق 6 يوليو.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرعة 30 كيلو متر في الساعة.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد ارتفاع طفيف وتدريجي في الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.